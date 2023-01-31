22:35 31 января 2023 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Данную информацию приводит Министерство иностранных дел Азербайджана.

В ходе телефонного разговора были обсуждены текущие двусторонние вопросы между Азербайджаном и Россией, меры по обеспечению мира и стабильности в регионе, в том числе текущая ситуация вокруг Лачинской дороги.

Министр Джейхун Байрамов с сожалением отметил, что вопреки трехстороннему заявлению, требования протестующих о прекращении незаконной экономической деятельности и неправомерного использования Лачинской дороги на территории Азербайджана, где дислоцируется российский миротворческий контингент, до сих пор не выполнены. Он напомнил, что заявления о якобы блокаде и гуманитарной ситуации не имеют под собой никаких оснований.

Несмотря на то, что Армения удерживала азербайджанские территории под оккупацией в течение 30 лет, сразу после войны Азербайджан выступил с предложениями по налаживанию и нормализации отношений с Арменией, отметил усилия по делимитации границы с Арменией, открытию транспортно-коммуникационных линий, заключению мирного соглашения в кратчайшие сроки. Министр отметил, что провокации армянской стороны препятствуют процессу.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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21:20 Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Данную информацию приводит пресс-служба МИД России.

Дипломаты продолжили обсуждение путей урегулирования ситуации вокруг Лачинского коридора: «Акцентирована важность возобновления ритмичной работы по всем трекам азербайджано-армянской нормализации на основе трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении», — говорится в заявлении.

Также было отмечено, что российская сторона готова организовать в Москве очередной раунд переговоров глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении по проекту мирного договора между двумя странами.