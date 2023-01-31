Французские профсоюзы различных политических направлений и секторов экономики проводят во вторник вторую за месяц забастовку против пенсионной реформы.

Предыдущие акции протеста против увеличения до 64 лет пенсионного возраста во Франции собрали 19 января по всей стране около 1,12 млн участников. Профсоюзы заявили о намерении превысить это число манифестантов в ходе нынешних протестов.

В целом по Франции намечено более 200 протестных мероприятий. Французские телеканалы транслируют формирование в разных городах страны колонн демонстрантов. Некоторые начали движение. Самая крупная манифестация ожидается в столице. Видны многочисленные флаги с символикой профсоюзных организаций. Люди несут транспаранты и лозунги против реформы.

МВД привлекает для обеспечения порядка до 11 тыс. полицейских и жандармов. Около 4 тыс. из них развернуты в Париже.

Массовые акции протеста заметно нарушили графики движения поездов, включая скоростные линии, забастовка сказалась на работе пригородных поездов столичного региона, метро и отчасти наземного транспорта. Транспортные проблемы возникли во вторник в других крупных городах Франции. К забастовке профсоюзы призвали работников аэропортов и авиакомпаний.

Помимо транспорта, участие в забастовочном движении приняли работники сферы образования, энергетического сектора, почты, учреждений государственной администрации, в том числе мэрий.

