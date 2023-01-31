Украинская армия получит от Франции еще 12 самоходных артиллерийских установок Caesar. Об этом в Париже сказал французский министр обороны Себастьян Лекорню во время совместной пресс-конференции с украинским коллегой Алексеем Резниковым во вторник, 31 января.

«Они (Caesar) будут финансироваться в рамках фонда поддержки в размере 200 млн евро, который открыл парламент», – отметил министр.

Лекорню добавил, что правительство Франции направит в Польшу 150 военных, которые проведут обучение новобранцев ВСУ. Они будут обучать по 600 человек в месяц, а к лету – всего 2000 бойцов.