Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хусравом Нозири. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Генсек организации решительно осудил вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране и выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудника посольства. Он отметил необходимость привлечения виновного к ответственности в кратчайшие сроки.

Байрамов в ответ заявил, что Азербайджан примет все необходимые меры для того, чтобы виновные и их покровители ответили перед правосудием. Он указал на ответственность стран за предотвращение атак на посольства на своей территории.