Глава МИД России Сергей Лавров заявил об озабоченности ситуацией вокруг Ирана — по словам министра, на Западе предпочли наплевать на резолюции СБ ООН и перейти к агрессивным действиям.

«Считаем, что является огромной ошибкой Запада, прежде всего, участников СВПД, то, что они взяли откровенный курс на слом этого важнейшего документа… Действия Запада означают только одно… предпочитают наплевать на резолюции СБ ООН и предпочитают перейти на агрессивные, в том числе с использованием военной силы действия», — сказал он.

Лавров напомнил о заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, который сообщил о рассмотрении Соединёнными Штатами использования военных методов в целях не допустить обретения Ираном ядерного оружия.

«Если они хотят эту цель сделать главной, то не надо стучаться в открытую дверь. Иранское религиозное руководство давно уже выпустило фетву, которая запрещает разрабатывать ядерное оружие», — добавил министр.