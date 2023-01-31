Украина ведет переговоры с союзниками по передаче реактивной авиации и ракет с дальностью поражения в 300 км. Для дипломатов нашей страны эта тема является приоритетом.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы во время брифинга.

«Я убежден, что новый консенсус союзников по поддержке Украины должен предусматривать решительность и последовательность. ВСУ должны получить все типы вооружений, в которых они нуждаются для обороны и восстановления территориальной целостности нашего государства», — сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что общественность в Украине и партнеры знают о типах вооружений, в которых страна еще нуждается.

«Прежде всего речь идет о реактивных истребителях и дальнобойных ракетах, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 километров. Это не оружие эскалации, это оружие защиты и сдерживания. Мы ведем переговоры для разблокирования всех этих решений», — акцентировал Кулеба.

Министр рассказал, что приказал всем украинским дипломатам в ключевых столицах сделать достижение этой цели приоритетом.

«Уверен, что ВСУ непременно получат все необходимое оружие. Призываю партнеров сделать все от них зависящее, чтобы это произошло как можно скорее», — подытожил Кулеба.