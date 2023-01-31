Турция в сложившихся условиях не может поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО. Если Стокгольм выполнит взятые на себя обязательства, то Анкара будет готова вновь обсудить этот вопрос. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Петером Сийярто во вторник в Будапеште.

Турецкий министр напомнил, что в основе идеи создания НАТО изначально лежит вопрос обеспечения безопасности всех стран-членов военно-политического блока. «Поэтому все государства-кандидаты, в том числе, Швеция и Финляндия, должны учитывать позицию Анкары в сфере безопасности», — цитирует его слова «Анадолу».

Он напомнил, что Турция сегодня входит в пятерку стран, вносящих наибольший вклад в миссии НАТО, а также в число восьми государств по объемам перечислений в бюджет Альянса.

«В Швеции активно орудуют члены таких террористических структур, как РКК и кровавой организации Фетуллаха Гюлена. Пособники террористов занимаются пропагандой и сбором средств, то есть фактически финансированием терроризма. Мы осознаем приоритеты безопасности Швеции и Финляндии, и ожидаем такого же подхода от двух скандинавских стран», — сказал турецкий министр.

Глава турецкой дипломатии привлек внимание к антитурецким акциям сторонников террористической организации YPG/PKK, а также антиисламским провокациям в Стокгольме.

Чавушоглу отметил, что в НАТО выступают за одновременное обсуждение заявок двух скандинавских стран. «Если же позицию пересмотрят, и выступят за рассмотрение вопросов по-отдельности, то могу сказать, что Анкара относится более позитивно к вступлению Хельсинки в блок НАТО. В Финляндии действуют схожие со Швецией законы, однако в отличие от Стокгольма, в Хельсинки не санкционируют акции с сожжением Корана. Неприязнь к христианству и исламу одинаково преступна. Это – преступление против человечности!», — сказал министр.