В Москве прокурор попросил суд заочно приговорить журналиста Александра Невзорова к девяти годам колонии. Об этом сообщает РИА Новости.

Ему вменяют распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России. Дело рассматривает Басманный суд.

По версии следствия, с 9 марта по 30 мая 2022 года Невзоров по мотивам политической ненависти и несогласия с проведением СВО опубликовал в интернете материалы, содержащие под видом достоверной заведомо ложную информацию об уничтожении родильного дома городской больницы №3 в Мариуполе и населения в Буче российскими военными.