Сотрудники полиции провели спецоперацию по выявлению лиц, причастных к распространению в Азербайджане иранской пропаганды. По предварительны данным, в результате спецоперации задержаны семь человек, среди них сотрудники информационных агентств Salamnews и InterAz.

Отметим, что телеканал InterAz был учрежден в 2002 году и зарегистрирован в 2007 году Федеральной налоговой службой России. Основателем медиа ресурса, штаб-квартира которого ранее находилась в Москве, был известный журналист Салех Худиев. В 2016 году Худиев скончался, он долгое время страдал онкологией. После его смерти телеканал купил Матлаб Багиров, известный как Гаджи Матлаб, получивший религиозное образование в иранском Куме и Сирии.

В настоящее время головной офис канала находится в Турции, а вещание организовано через спутник «Турксат». По полученным данным, телеканал активно ведет иранскую пропаганду и транслирует заявления официальных лиц Ирана, а также распространяет информацию в интересах этой страны.

В прошлом на телеканале широко рекламировались радикальные исламисты, лидер движения «Мусульманское единство» Талех Багирзаде и Зульфугар Микаилзаде, тяготеющие к Ирану. Последние были задержаны 26 ноября 2015 года, в ходе спецоперации по обезвреживанию вооруженного бандформирования в Нардаране. Напомним, что тогда в Нардаране погибли двое сотрудников полиции и были уничтожены четыре члена банды.

Сообщается, что у владельца телеканала Матлаба Багирова есть свои бизнес-объекты в Иране, России и Азербайджане. В свое время была распространена информация о том, что Багиров открыл религиозный ресторан и в Баку. Salamnews в прошлом вело обширную проиранскую религиозную пропаганду, ныне же транслирует различные заявления иранских официальных лиц и религиозных деятелей, предоставляет материалы религиозного просвещения.

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