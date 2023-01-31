Заключенного бывшего президента Грузии, находящегося в тбилисской клинике «Вивамеди», в эти минуты переводят в реанимацию. Об этом, в частности, сообщили телеканалы «Мтавари» и «Формула» со ссылкой на оппозиционера Георгия Чаладзе.

По словам директора клиники «Вивамеди» Нино Надирадзе, Саакашвили «не переводили, он в палате». Об этом она сказала грузинской службе Радио Свобода.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», с утра мать бывшего президента Гиули Аласания сообщила, что ночью Михаил Сакашвили опять потерял сознание и у него высокая температура, около 39.