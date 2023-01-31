Целью обращения Азербайджана в Международный суд с иском против Армении является добиться прекращения убийств и причинения увечий азербайджанцам в результате разрывов заложенных армянской стороной мин.

Об этом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов заявил в ходе выступления на слушаниях в Международном суде ООН, передает Report.

«Азербайджан обращается сегодня в суд только по одной причине: прекратить непрерывные убийства и нанесение увечий азербайджанцам по признаку этнического и национального происхождения с помощью взрывных устройств, установленных Арменией после подписания трехстороннего заявления в ноябре 2020 года», — сказал Э. Мамедов.

По его словам, чуть более года назад Армения заявила суду, что не устанавливает наземные мины на территории Азербайджана, но это было ложью: «Азербайджан раскрыл новые факты, касающиеся продолжающейся установки Арменией наземных мин и взрывных устройств».

Замминистра отметил, что с момента объявления предыдущего решения суда 7 декабря 2021 года, Азербайджан обнаружил более 2700 новых наземных мин, произведенных в Армении в 2021 году и установленных на территории Азербайджана, в том числе более 1800 мин, установленных на удалении от армяно-азербайджанской границы и местах нахождения гражданского населения.