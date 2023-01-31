Об этом сообщил руководитель армянского представительства «GALLUP International Association» Арам Навасардян, представляя результаты опроса.

Так, согласно его результатам, «полностью положительно» к миссии российских миротворцев в Карабахе относятся 18,3% респондентов, в то время как в ноябре 2020 года этот показатель составлял 37,8%. «Скорее положительно» временную дислокацию миротворческих войск оценивают 32,1% (в ноябре 2020 года — 43,7%). «Скорее негативно» к этому относятся 18,3% (в ноябре 2020 года — 4,6%), «совершенно отрицательно» 29,6% (против 5,8% в ноябре 2020 года).