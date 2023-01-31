Состоялась встреча министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Об этом Петер Сийярто сообщил в Facebook.

«Нужен мир. Мир требует переговоров, для переговоров нужны посредники, и до настоящего времени только Турция смогла быть успешным посредником между воюющими сторонами. Во всем этом большую роль сыграл мой друг Мевлют Чавушоглу, для меня большая честь снова принимать министра иностранных дел Турции в Будапеште», — отметил Петер Сийярто.