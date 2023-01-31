Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил о готовности Вашингтона применить ядерное оружие для защиты Южной Кореи.

«Штаты твердо придерживаются обязательства в сфере расширенного сдерживания, которое предполагает использование полного набора военных средств США, включая обычное и ядерное оружие», — цитирует его РБК.

По словам Остина, в 2022 году было зафиксировано беспрецедентное число провокаций со стороны КНДР. Вашингтон и Сеул осуждают «опасные действия» Пхеньяна, которые дестабилизируют ситуацию в регионе, отметил Остин.

Глава Пентагона уточнил, что в Южной Корее расположен один из самых крупных военных контингентов США — 28,5 тыс. американских военных. Это указывает на приверженность Вашингтона цели «поддерживать мир на Корейском полуострове».