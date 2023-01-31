В Азербайджане с завтрашнего дня будут облагаться налогом годовые процентные доходы по вкладам физических лиц, выплачиваемые местными банками и местными филиалами иностранных банков.

Указанные доходы были освобождены от налогообложения с 1 февраля 2016 года сроком на 7 лет, передает Report.

Однако срок соответствующей поправки в Налоговый кодекс не был продлен.

Освобождение процентов по вкладам от уплаты налога является одним из шагов, предпринятых для предотвращения оттока сбережений из банков после двух девальваций маната в 2015 году.