Генеральный директор Корейской электроэнергетической корпорации (KEPCO) Чон Сон Иль передал министру энергетики и природных ресурсов Турции Фатиху Донмезу предварительную заявку на строительство в стране четырех атомных реакторов общей стоимостью более $30 млрд.

Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на заявление южнокорейской компании.

В документе южнокорейской стороны изложен детальный план реализации проекта. KEPCO намерена в этом году начать подготовку технико-экономического обоснования строительства объекта и подписать контракт.

В 2022 году южнокорейская компания начала переговоры с правительством Турции о постройке АЭС на севере страны. Реакторы будут вырабатывать 1 400 МВт электроэнергии.