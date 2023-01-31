В поселке Сабунчу в результате утечки газа произошел взрыв в доме.

В результате взрыва в доме были выбиты окна, обрушился потолок санитарного узла, передает Qafqazinfo.

Граждане Пакистана Масих Имтиаз, 1985 г.р., Али Мухаммед Фейсал, 1988 г.р., граждане Индии Фулприт Сингх, 1991 г.р., и Прем Сагар, 2002 г.р., находившиеся дома во время инцидента, получили травмы различной степени тяжести.

Все пострадавшие являются студентами университета Одлар Юрду и арендуют этот дом.

Пострадавшие доставлены в больницу.