Любые военные действия США против Ирана приведут к полномасштабному конфликту с последствиями для всего ближневосточного региона. Об этом заявило в понедельник постпредство Ирана при ООН после атаки по военному объекту в иранском Исфахане.

«С точки зрения Ирана, выбор военного варианта на любом уровне означает вступление США в войну. На данный момент Иран считает такую возможность слабой», — сообщило иранское постпредство журналу Newsweek.

Представительство исламской республики при ООН заявило, что если «США просчитаются и начнут войну», то за последствия такого конфликта «для региона и мира» будет нести ответственность Вашингтон. Постпредство подчеркнуло, что Иран при таком развитии событий сможет «защитить свою безопасность и свои интересы».

В свою очередь неназванный представитель Минобороны США сообщил Newsweek, что «никакие военные силы США не совершали ударов и не проводили операций в Иране». Он заверил, что США «продолжают отслеживать ситуацию», не раскрыв подробностей.

Представитель Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США майор армии Джон Мур заявил изданию, что Пентагон непричастен к событиям в Иране. «Вооруженные силы США не участвовали в ударе по Ирану, произошедшему на выходных», — добавил он.