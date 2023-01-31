Президент США Джо Байден заявил, что американская сторона не будет поставлять украинским военным истребители F-16.

Он ответил на вопрос журналистов, будет ли Вашингтон отправлять Киеву истребители. «Нет», — сказал Байден.

Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон передает Киеву большие объемы вооружений и без истребителей F-16.

«Сейчас поставляются большие объемы вооружений и будут поставляться в предстоящие недели и месяцы. <…> чтобы помочь украинским [войскам] в нынешних боях в зимний период, а также в сражениях, которые <…> они будут вести весной», — отметил Кирби.