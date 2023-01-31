Полиция Финляндии заявила, что в стране не может пройти акция по публичному сожжению копии Корана, наподобие той, что была недавно организована в Швеции и Дании. Об этом сообщает информагентство STT.

Согласно информации, в Департаменте национальной полиции Финляндии подчеркнули, что сожжение священных книг рассматривается как «уголовно наказуемое преступление».

«Полиция вынуждена была бы вмешаться в происходящее, если бы такого рода действия кто-либо совершал публично. Если подобная акция будет запланирована, полиция заранее проинформирует ее участников о своей реакции», — приводятся слова представителя департамента Весы Пихайоки.

В ведомстве напомнили, что действия, которые могут спровоцировать нарушение межконфессионального мира запрещены в Финляндии законодательно.