Азербайджан граничит на юге с Ираном, а на севере – с Россией. Венгрия же граничит на западе с Германией, а на востоке — с Россией. Мы прошли через это. Мы знаем ситуацию. Знаем, как трудно управлять народом в столь сложной ситуации. Это очень помогло нам в укреплении дружбы.

Об этом сказал премьер-министр Венгрии на официальном обеде в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева. Его слова приводит пресс-служба президента Алиева.

«Мы понимаем друг друга во внешней политике. За последние десять лет я многому научился у Президента Алиева – как нужно хорошо руководить страной в крайне сложной обстановке. К сожалению, не смог перенять все его знания, потому что мы склонны к радикальности, а он — политический деятель, известным более умеренными взглядами. Я должен научиться у него тому, как в умеренной форме стать более успешным на международной арене», — отметил Виктор Орбан.