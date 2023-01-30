Лачинский коридор находится по контролем российских миротворцев, и движение по нему не ограничивается.

Об этом заявил в понедельник на слушаниях в Международном суде ООН представитель азербайджанской стороны Эльнур Мамедов.

«К сожалению, Армения использует мирный протест в Лачинском коридоре, чтобы оказать давление на мирные переговоры между двумя странами, — сказал Мамедов на заседании, посвященном обеспечительным мерам.

Азербайджан заявил ООН и ОЭСР и подтверждает перед судом, что не вводил никаких ограничений для движения по Лачинскому коридору и не может этого сделать. Лачинский коридор находится под контролем российских миротворцев, и режим движения по нему остался таким же, как и до начала протестов. Сами протестующие заявили, что не намереваются блокировать движение, а по коридору ежедневно проезжают сотни, а то и тысячи легковых и грузовых автомобилей», — приводит АПА его слова.

Действия активистов, добавил представитель Азербайджана, направлены на защиту окружающей среды и предотвращение незаконной добычи и вывоза полезных ископаемых.