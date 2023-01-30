Сегодня мы говорили с господином президентом Ильхамом Алиевым о нашем опыте десять лет назад. В то время обе страны уже работали над тем, чтобы транспортировать энергию из Азербайджана в Европу. Тогда данный план (проект НАБУККО )не был реализован.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в заявлении для прессы после встречи с президентом Ильхамом Алиевым и подписания двусторонних документов. Его слова приводит пресс-служба президента Алиева.

«Конечно, это совпало с периодом до российской вторжения в Украину. В то время, естественно энергетические ресурсы не были транспортированы в Европу, а сегодня мы вновь столкнулись с тем сценарием, что следует транспортировать объемы энергии из Азербайджана в Европу. Поэтому мы очень высоко оцениваем приверженность Азербайджана данному вопросу – Азербайджан подписал с Европейским Союзом соответствующий документ. В соответствии с данным документом Азербайджан вдвое увеличит объем газа, подлежащего транспортировке в Европу до 2027 года», — отметил Виктор Орбан.

«Мы будем поставлять в Европу производимую в Азербайджане электроэнергию. Все поступающие из Азербайджана энергетические объемы с точки зрения, как природного газа, так и электроэнергии будут проходить через Венгрию. Кроме того, роль Венгрии также возрастет, так как мы размещаемся вдоль транспортного маршрута», — сказал Орбан.

Подчеркнув, что Венгрия станет составной частью пути решения, премьер-министр отметил: «Понятно, что возникнет большая необходимость в развитии инфраструктурных проектов. Речь здесь идет о гигантских средствах, необходимо реализовать крупные проекты. Мы уже приступили к переговорам и сотрудничеству с энергетическими компаниями Болгарии, Румынии, Словакии, с тем чтобы привлечь сюда необходимые средства. Румыны, болгары и венгры уже приступили к сотрудничеству. Это – не только региональный, но и пан-европейский вопрос. Поэтому мы ожидаем, что Европейская комиссия поддержит данные проекты».

Напомнив, что недавно было подписано с президентом Ильхамом Алиевым в Бухаресте очередное соглашение, Виктор Орбан сказал, что тем самым электроэнергетический кабель пройдет по дну Черного моря, что позволит поставлять зеленую энергию из Азербайджана в Европу.