Важная дружба между нашими странами началась не сегодня, а давно. Мы считаем Вас другом не только из-за энергии. Представляю, сейчас у Вас есть новые друзья, потому что стратегическое значение Вашей страны в мире возрастает. Однако наше сотрудничество началось очень давно и опирается не только на интересы, но и взаимодействие в области культуры, обычаев и традиции.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе. Его слова приводит пресс-служба президента Алиева.

Высоко оценив поддержку президента Азербайджана присоединения Венгрии к Организации тюркских государств, премьер-министр сказал: «Венгрия, как тюркоязычное государство, является страной, участвующей в этой платформе, и это важно для нас не только в культурном, но и политическом отношении».

Поблагодарив президента Ильхама Алиева за визит, Виктор Орбан отметил, что высоко оценивают сформировавшееся между двумя странами в прошлом глубокое сотрудничество и выразил надежду, что оно будет продолжатся и дальше.

«Встречи, проводимые между руководителями Азербайджана и Венгрии, всегда представляют исключительное значение. Вот уже более 10 лет мы работаем вместе с господином президентом, еще больше сближаем наши страны, углубляем сотрудничество и стараемся довести его до уровня, соответствующего позиции двух стран», — сказал Орбан.

Отметив, что с президентом Азербайджана проведены обсуждения по стратегическим вопросам, премьер-министр подчеркнул, что осуществляемое до сих пор стратегическое сотрудничество поднято на очередной уровень.

«Сегодня климат в международных отношениях значительно опаснее, чем прежде. Война, происходящая по соседству с нами, и примененные Брюсселем санкции создали для Венгрии крайне опасную ситуацию, наша энергетическая безопасность, энергетическая безопасность Европы переживают чувствительный момент. Сложившиеся здесь условия тут же преумножили значение Азербайджана. Это значение словно сделало скачек. Азербайджан всегда был нашим другом, а сегодня – это страна, являющаяся стратегическим партнером для всей Европы», — добавил Виктор Орбан.