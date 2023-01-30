Вся ответственность за террористический акт против посольства Азербайджана в Тегеране лежит на иранской стороне.

Об этом говорится в заявлении спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой в ходе ее выступления на сессии 17-й конференции Парламентского союза Организации Исламского Сотрудничества.

Гафарова при этом решительно осудила этот теракт, отметив, что он повлек серьезную международную реакцию.

Она отметила, что иранская сторона должна была выполнить свои обязательства, вытекающие из Венской конвенции о дипломатических отношениях, относительно обеспечения безопасности посольств и их сотрудников.

«Мы требуем, чтобы исполнители и заказчики этого теракта были выявлены как можно скорее и наказаны самым беспристрастным образом», — приводит «Репорт» ее слова.