Азербайджан и Венгрию связывают дружеские отношения. Дружественные связи между ними имеют очень большое значение как для двух стран, так и евразийского континента.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 января в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и подписания двусторонних документов. Его слова приводит пресс-служба главы государства.

«Подписанная сегодня Совместная декларация об углублении стратегического партнерства еще раз подтверждает наше стратегическое партнерство. Это – второй подписанный документ о стратегическом партнерстве, и он еще раз показывает, что Венгрия и Азербайджан действительно являются друзьями и стратегическими партнерами», — подчеркнул глава государства.