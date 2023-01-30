Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева провела пресс-конференцию для иностранных журналистов в Культурном центре посольства.

Посол Лейла Абдуллаева заявила, что Азербайджан, восстановивший свою независимость в конце прошлого века, столкнулся с агрессией Армении, в результате которой 20 процентов его территории были оккупированы. Она отметила, что в результате армянской агрессии один миллион азербайджанцев были изгнаны со своих родных земель, став беженцами и вынужденными переселенцами.

Л.Абдуллаева довела до внимания СМИ, что Азербайджан всегда стремился к миру и в течение 30 лет пытался решить проблему оккупации своих земель путем переговоров, тогда как Армения занимала неконструктивную позицию. Минская группа, созданная с целью урегулирования конфликта, за 30 лет не добилась никакого прогресса.

Она сообщила, что в 2020 году очередная провокация Армении переполнила чашу терпения Азербайджана и он был вынужден освободить свои территории военным путем. Говоря о трехстороннем Заявлении, подписанной между Азербайджаном, Россией и Арменией по окончании войны, закончившейся победой Азербайджана, посол сказала, что Армения не соблюдает условия заявления. Сегодня Азербайджан заинтересован в установлении мира в регионе и, продолжая свои усилия в этом направлении, направил Армении предложение из пяти пунктов для подписания мирного договора, однако Армения продолжает занимать неконструктивную позицию и не может смириться с победой Азербайджана, отметила Л.Абдуллаева.

Посол также рассказала о работе, проводимой Азербайджаном для установления мира в регионе.

Проинформировав о ситуации вокруг Лачинского коридора, она сообщила, что коридор открыт. Л.Абдуллаева отметила, что, хотя коридор предназначался для гуманитарных целей, Армения переправляла мины, оружие и военных через этот коридор на территорию Азербайджана. Рассказав о проблеме мин, с которой Азербайджан столкнулся на освобожденных территориях, посол указала, что есть доказательства того, что обнаруженные в последнее время мины произведены в 2021 году в Армении. Она подчеркнула, что группа азербайджанцев проводит мирную акцию протеста против таких мин, а также незаконной эксплуатации шахт и карьеров, принадлежащих Азербайджану.

Л.Абдуллаева заявила, что Лачинский коридор находится под контролем российских миротворцев и Азербайджан не может допустить переброску на свои территории армянских солдат, оружия и мин.

Она отметила, что Армения распространяет не соответствующую действительности информацию о ситуации вокруг Лачинского коридора с целью продолжения своей незаконной деятельности.

Затем посол Лейла Абдуллаева ответила на вопросы журналистов.

В заключение иностранные журналисты ознакомились с выставленными в Культурном центре посольства экспонатами, рассказывающими об азербайджанской истории и культуре.