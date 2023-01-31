Украине необходимо как минимум 300 танков и 500 БМП для проведения контрнаступательных операций этой весной.

Об этом говорится в заявлении замминистра иностранных дел и экс-посла в Германии Андрея Мельника в эфире телемарафона.

Мельник опирается на цифры, предоставленные военным руководством Украины, в частности, министром обороны Алексеем Резниковым и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

«Речь идет о том, что мы бы хотели на это первое контрнаступление, которое готовится, это весеннее, нам нужно, чтобы было ну по крайней мере 300 танков, и где-то 500 боевых машин пехоты. И плюс для этого надо готовить военных, это тоже болезненная тема» , – сказал он.

Замглавы МИД отметил, что это тот минимум, который позволит спланировать украинским военным операцию с минимальными потерями, но максимальным эффектом.

«Это сверхсложная операция, которая может быть успешной только тогда, когда у нас есть достаточное количество БМП, БТРов, танков, обученных людей, артиллерии, поддержки с воздуха, дронов. Такого мир не видел с 45-го года. Это на Европейском континенте самая страшная война», — сказал Мельник.

К тому же он отметил, что Украина ожидает получить до 100 танков Leopard в рамках международной коалиции.