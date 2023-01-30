«Теракт, совершенный в посольстве Азербайджана в Иране, является заговором против нашей страны, и азербайджанский народ никогда этого не забудет». Об этом говорится в заявлении помощника президента Азербайджана — заведующего отделом по военным вопросам Администрации президента Магеррама Алиева.

Он добавил, что всем уже известно о теракте, совершенном в посольстве Азербайджана в Иране.

«Безусловно, это нападение должно быть тщательно расследовано. Все наши граждане, которые пострадали в результате инцидента, находятся под надзором государства. Я думаю, что мировое сообщество видит их (Ирана) деятельность и осуждает совершенный заговор».

«Для полного прояснения инцидента потребуется некоторое время. В настоящее время факт нападения внимательно расследуется нашим государством», — приводит «Репорт» слова М.Алиева.