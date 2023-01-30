Для меня лично Ваш официальный визит в Венгрию – это большая честь. Мне известно, что вчера у Вас уже была хорошая программа. Надеюсь, что Ваш визит будет иметь хорошее продолжение встречей с руководителем исполнительной власти – премьер-министром.

Об этом заявила президент Венгрии Каталин Новак на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе. Данную информацию приводит пресс-служба президента Азербайджана.

Подчеркнув, что сотрудничество в энергетическом секторе является одним из важнейших вопросов между нашими странами, президент Венгрии отметила: «К сожалению, нам, в отличие от вас, немного не повезло. На протяжении более ста лет мы были лишены наших природных энергоресурсов. Они больше не у нас. Для диверсификации энергетических ресурсов нам нужны хорошие друзья и партнеры».

Заявив, что в настоящее время Венгрия зависит от российских нефти и газа, президент Каталин Новак сказала: «Мы обсудили данный вопрос, продолжающуюся в настоящее время войну и ожидания».