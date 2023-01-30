Генерал-майор Сахлаб Багиров освобожден от должности командира Отдельного полка полиции быстрого реагирования МВД Азербайджана. Глава МВД страны генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал соответствующий приказ.
Информацию об этом подтвердили в МВД.
Генерал-майор Сахлаб Багиров освобожден от должности командира Отдельного полка полиции быстрого реагирования МВД Азербайджана. Глава МВД страны генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал соответствующий приказ.
Информацию об этом подтвердили в МВД.
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