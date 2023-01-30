Генерал-майор Сахлаб Багиров освобожден от должности командира Отдельного полка полиции быстрого реагирования МВД Азербайджана. Глава МВД страны генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал соответствующий приказ.

Информацию об этом подтвердили в МВД.