Я поручил всем членам нашей делегации быть на постоянной связи с коллегами для решения важных вопросов двусторонней повестки дня.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 января в Будапеште на встрече с президентом Венгрии Каталин Новак в расширенном составе. Его слова приводит пресс-служба главы государства.

«Конечно, на первом месте в нашей повестке дня стоит энергетика. И сегодня мы подпишем важный Меморандум о взаимопонимании, который я считаю очень важным шагом, поскольку это первый документ, который будет подписан для того, чтобы дать старт деятельности в сфере поставок природного газа», — отметил глава государства.

«Я рад вновь быть в Венгрии. Вчера с премьер-министром у нас была очень неформальная и дружеская, но в то же время очень и очень насыщенная дискуссиями встреча, и сегодня мы продолжим», — заявил президент Алиев.

Пригласив президента Венгрии совершить визит в Азербайджан в любое удобное время, глава государства отметил: «Таким образом мы можем продолжить наш диалог».