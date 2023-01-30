Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «датским трусом» и пообещал наказать за сожжение Корана датского ультраправого политика, основателя партии «Жесткий курс» Расмуса Палудана. Об этом Кадыров написал в телеграм-канале.

«Всевышний терпелив и строг в наказании, поэтому знай, датский трус, что ты найдешь ту кару, которую так рьяно ищешь. Пока есть на свете такие жалкие безродные личности, сжигающие Коран, оскорбляющие чувства миллиарда жителей Земли, мы не остановимся на уничтожении сатанистов на Украине. Пройдем всю Европу, очищая народы Старого Света от мерзости, проклятой Всевышним», — написал чеченский лидер.

Кадыров отверг заявления о том, что Коран был сожжен из-за него. «Я бы многое простил в мой адрес, но этот поступок религиозного террориста я не прощу, как и полтора миллиарда мусульман мира», — добавил он.

«У меня вопрос к властям, которые дали разрешение на проведение подобных акций: почему вы, прекрасно понимая, что это провокация, за которой последует справедливая реакция неравнодушных мусульман, все равно допускаете такое? В таком случае, когда провокатора настигнет кара, не забудьте, что в этом виновны вы, а не «исламский терроризм», которым вы всякий раз пытаетесь оправдаться в лице граждан. <…> В бешеную собаку стреляют не террористы, а санитары», — заявил чеченский лидер.