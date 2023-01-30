Нападение на посольство Азербайджана в Иране — это террористический акт. За ним стоят иранские власти, они ответственны за это преступление.

Об этом журналистам заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы.

«Я уверен, что требования Азербайджана и факты об этих преступлениях, совершенных иранскими властями, должны повлечь за собой наказание заказчиков преступления и исполнителей террористического акта. Религиозная община и Госкомитет решительно осуждают этот террористический акт», — сказал Гурбанлы.