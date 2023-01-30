«Мы осуждаем теракт в посольстве Азербайджана в Иране. Сегодня представители всех религий в нашей стране выразили свои соболезнования. Это демонстрирует наличие толерантности и национального единства в Азербайджане».

Об этом сказал журналистам председатель Управления Мусульман (УМК) Кавказа Аллахшукур Пашазаде на траурной церемонии Орхана Аскерова, погибшего при террористическом нападении на посольство Азербайджана в Иране.

Он отметил, что в Азербайджан всегда был, и остается толерантным государством.

«Но мне очень жаль, что результатом враждебных действий соседнего государства против Азербайджана является то, что сегодня к святым местам привозят «Акопянов», говоря, что » территориальная целостность Армении-наша красная черта «, приводят танки и выстраивают их у наших границ.

Пашазаде подчеркнул, что в Иране проживает около 40 млн азербайджанцев, которые страдают от имеющегося в стране режима.

«Они наши братья, они все понимают, но сегодня они находятся в плену у иранского режима, персидского режима», — сказал Пашазаде.

«Мы привезли шехида из Ирана, который считали братским. Теперь мы знаем, что они не наши братья, они – братья Армении. Как заявил президент Ильхам Алиев, случившееся событие – это теракт. Вопрос должен быть тщательно расследован, и мир должен узнать правду».