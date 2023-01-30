Рамзан Кадыров раскритиковал премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который заявил, что Чечня заслуживает быть независимым государством.

«Он говорит, что надо поддержать Ичкерию. У меня вопрос: где вы были, когда мы воевали за Ичкерию, когда мы отстаивали интересы независимости, почему европейские государства, в том числе и Украина, не поддержали нас, и сегодня вдруг вы решили поддержать несуществующее государство?» — заявил Кадыров в видеообращении, опубликованном 28 января в его телеграм-канале.

Тему независимости Чечни стали активно поднимать на фоне российского вторжения в Украину, в котором участвуют чеченские подразделения.