В Кремле прокомментировали заявления экс-премьера Британии Бориса Джонсона о том, что президент РФ грозил ему ракетным ударом накануне вторжения в Украину.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Джонсона — «это неправда, точнее, это ложь».

«И, более того, я скажу, это или сознательная ложь, тогда, наверное, вопрос, с какой целью он избрал такой вариант изложения, или это была несознательная, и фактически он не понял, о чем с ним говорил президент Путин. Тогда становится чуть-чуть не по себе за собеседников нашего президента», — сказал Песков.

Он заявил, что знает, «о чем шла речь во время этого разговора», о котором вспоминал Джонсон.

«Никаких угроз ракетными ударами не было. Говоря о вызовах для безопасности РФ, президент Путин отмечал, что в случае вступления Украины в НАТО потенциальное размещение «натовских» или американских ракет у наших границ будет означать, что любая ракета долетит до Москвы за считанные минуты», — заявил Песков.