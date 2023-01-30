Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продлила на очередные три месяца действующий с января 2020 года режим чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении в связи со вспышкой COVID-19.

Об этом сообщила женевская штаб-квартира ВОЗ по итогам заседания комитета организации по ЧС.

«Генеральный директор ВОЗ согласился с рекомендацией комитета, касающейся нынешней пандемии COVID-19», — говорится в сообщении.

Гендиректор Тедрос Аданом Гебрейесус констатировал, что эта пандемия «продолжает представлять собой чрезвычайную ситуацию в общественном здравоохранении, имеющую международное значение», — подчеркнули в женевской штаб-квартире.

Комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации, связанной с ковидом, собирается на свои заседания раз в три месяца. Нынешнее заседание было 14-м по счету с января 2020 года.