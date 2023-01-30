30 января в столице Венгрии Будапеште состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В честь Ильхама Алиева на площади, где развевались государственные флаги Азербайджана и Венгрии, был выстроен почетный караул.

Президент Венгрии госпожа Каталин Новак приветствовала Ильхама Алиева.

Начальник почетного караула отрапортовал президенту Азербайджана.

В исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны Азербайджана и Венгрии. Президенты прошли перед почетным караулом.

Члены азербайджанской делегации были представлены президенту Каталин Новак, а представители государства и правительства Венгрии – президенту Ильхаму Алиеву.

Главы государств сфотографировались вместе.

Почетный караул прошел перед президентом Азербайджана и президентом Венгрии.