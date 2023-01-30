30 января в столице Венгрии Будапеште состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева.
В честь Ильхама Алиева на площади, где развевались государственные флаги Азербайджана и Венгрии, был выстроен почетный караул.
Президент Венгрии госпожа Каталин Новак приветствовала Ильхама Алиева.
Начальник почетного караула отрапортовал президенту Азербайджана.
В исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны Азербайджана и Венгрии. Президенты прошли перед почетным караулом.
Члены азербайджанской делегации были представлены президенту Каталин Новак, а представители государства и правительства Венгрии – президенту Ильхаму Алиеву.
Главы государств сфотографировались вместе.
Почетный караул прошел перед президентом Азербайджана и президентом Венгрии.
Добавить комментарий