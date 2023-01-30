Российская компания «ФОРЭС», специализирующаяся на оборудовании для нефтяных скважин, назначила денежное вознаграждение за уничтоженные или захваченные в Украине танки Abrams и Leopard, которые страны Запада обещают поставить Киеву.

Компания оценила «первый трофейный уничтоженный» танк в пять миллионов рублей, а каждый последующий — в 500 тысяч рублей. Помимо этого, «ФОРЭС» назначила вознаграждение в размере 15 миллионов рублей за сбитые самолеты F-15 и F-16, о поставках которых ведутся переговоры в ЕС.

С аналогичным предложением также выступил актер Иван Охлобыстин. По его словам, «представители крупного российского бизнеса» назначили премию в размере десяти миллионов рублей за каждый подбитый в Украине американский Abrams.

Каким именно образом «ФОРЭС» и «представители крупного российского бизнеса» намерены выплачивать назначенные вознаграждения, не уточняется.