Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США «выполняют важную задачу» для своих союзников на фоне политики России, Китая и Северной Кореи. Его слова приводит ТАСС.

Глава альянса пояснил, что «пока существует ядерное оружие, в особенности пока авторитарные силы в России им обладают и интенсивно вкладываются в его мобилизацию, пока мы видим то, что делает Китай, увеличивая число вооружений, и то, что делает Северная Корея, в таких условиях [ядерному] сдерживанию отводится чрезвычайно важная задача».

По его мнению, мир может оказаться в большей опасности, если ядерные державы НАТО, такие как США и Франция, откажутся от ядерного оружия.

«Расширенное сдерживание прикрывает благодаря средствам США страны НАТО и некоторых партнеров НАТО, таких как Республика Корея, у которых нет собственного ядерного оружия», — сказал Столтенберг, добавляя, что «это позволяет предотвратить его распространение».

В то же время генсек альянса призвал Южную Корею нарастить поставки военной помощи Украине, указывая на то, что «некоторые союзники НАТО, которые ранее отказывались от экспорта оружия в страны, где идет конфликт, сейчас изменили эту политику», приводя в качестве примера ФРГ, Норвегию, а также еще не вступившую в НАТО Швецию.