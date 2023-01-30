Более 2000 особей исчезающих тюленей погибли в Каспийском море из-за массовых свалок в Дагестане и зараженных птичьим гриппом чаек. К такому выводу пришли ученые ДГУ. Эксперты уверены — в республике назревает экологический кризис из-за неправильного обращения с отходами.

В большинстве нарушений обвинения звучат в адрес муниципалитетов, которые не выполняют обязанностей по созданию мест для хранения отходов. В республике никак не могут построить мусороперегрузочные станции. По этой причине появился полигон рядом с рекой Черкес-озень. Там питались чайки, разнося грипп и контактируя с нерпами. Ко всему прочему отходы стекали в море.