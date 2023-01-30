В Сирии атакой с воздуха уничтожены шесть грузовиков, ехавших из Ирака, сообщил в воскресенье, 29 января, базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, отслеживающий военную активность в регионе.

По данным наблюдателей, беспилотники атаковали конвой из 25 грузовиков неподалеку от города Абу-Кемаль на границе Сирии и Ирака. В результате обстрела колонна была уничтожена, есть пострадавшие. Проправительственная сирийская радиостанция Sham FM также сообщила об обстреле колонны — при этом, согласно заявлению представителя властей, поврежден был лишь один грузовик.

Источники телеканала Al Arabiya одновременно с сирийскими наблюдателями указывают, что машины в конвое перевозили оружие для группировок, подконтрольных Корпусу стражей исламской революции (КСИР) и базирующихся на востоке Сирии.

Это не первая такая атака на колонны с военным грузом в регионе — подобный случай произошел в ноябре 2022 года. Тогда беспилотники обстреляли колонну, которая, по данным сирийских наблюдателей, перевозила топливо и оружие для связанных с Ираном формирований, при этом никто не взял на себя ответственность за обстрел.