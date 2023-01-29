«Как вы знаете, террористический акт осужден различными международными организациями по всему миру: ООН, НАТО, ЕС, ОТГ, ОИС и др.

Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов.

Халаф Халафов отметил, что вооруженное нападение, этот террористический акт в то же время осудили главы государств, МИД и послы более чем 60 стран с требованием, чтобы власти Ирана в рамках своих обязательств, прозрачно расследовали преступление:

«Мы можем сказать, что 27 января стало Днем скорби в истории азербайджано-иранских дипломатических отношений. От соседнего государства мы, к сожалению, приняли шехида. Посольство Азербайджана впервые получает шехида. Конечно, пусть здравствует Родина! Сегодня на фоне этих событий могу сказать, что и шехид Орхан Аскеров, и другие сотрудники героически предотвратили инцидент, который повлечет за собой более тяжелые последствия. Каждого из пострадавших оперировали по 4-5 часов. Вы знаете, что после оказания первичной медико-санитарной помощи они были помещены в иранские клиники, где были прооперированы в течение 4-5-6 часов».