27 января около 08:30 было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов.

По его словам, указанный инцидент был неожиданным.

«Потому что подобные инциденты маловероятны, вообще недопустимы. Согласно соответствующим статьям Венской конвенции, страна, принявшая посольство, несет ответственность за его безопасность. Иран как государство несет ответственность за произошедший террористический акт и его тяжелые последствия», — отметил он.