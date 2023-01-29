Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал Израиль и Палестину воздерживаться от действий, способных спровоцировать дальнейшую деградацию обстановки в зоне конфликта двух стран.

Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении МИД РФ.

«Лавров призвал израильских и палестинских партнеров проявлять максимальную ответственность и воздерживаться от любых действий, способных спровоцировать дальнейшую деградацию обстановки», — указали в МИД по итогам телефонных разговоров Лаврова с главами МИД Израиля и Палестины Эли Коэном и Риядом аль-Малики, которые состоялись 28 и 29 января соответственно.

С российской стороны было подчеркнуто, что в Москве серьезно обеспокоены новым витком насилия в зоне палестино-израильского конфликта, «чреватого возобновлением полномасштабного вооруженного противостояния, которое может привести к новым жертвам и разрушениям», отметили в министерстве.

Лавров подчеркнул острую необходимость возобновления усилий «квартета» международных посредников с целью скорейшего перезапуска переговорного процесса между израильской и палестинской сторонами на общепризнанной международно-правовой основе.