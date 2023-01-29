Анкара ожидает, что Швеция и Финляндия выполнят свои обязательства по членству в НАТО.

Как сообщает Report со ссылкой на Hurriyet, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

По его словам, эти страны не выполняют требования Турции:

«Они сейчас ждут, когда мы, наш парламент, согласимся на вступление в НАТО. Мы им сказали: «Если подписали, то выполняйте обязательства. Все очень просто».

Следует отметить, что согласно соглашению, подписанному в Мадриде в июне прошлого года, для того, чтобы Турция согласилась на членство Швеции и Финляндии в Альянсе, эти страны должны прекратить поддерживать террористов и передать разыскиваемых преступников Анкаре.