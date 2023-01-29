По меньшей мере 170 человек в Афганистане умерли от переохлаждения из-за аномально холодной зимы, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на официального представителя министерства по борьбе со стихийными бедствиями и гуманитарным вопросам в сформированном движением «Талибан» правительстве Афганистана Шафиуллу Рахими.

«Всего 170 человек, в том числе дети и женщины, умерли, еще 30 человек, включая женщин и детей, пострадали в результате заморозков и выпавшего снега в 24 из 34 провинциях страны за последние три недели», — приводит агентство его слова.

Согласно Рахими, из-за аномальных погодных условий более 150 жилых домов были разрушены, погибло свыше 80 тыс. голов скота.

Ранее в среду телеканал CNN сообщил о 157 умерших.