Похоже, вопиющий инцидент с азербайджанским посольством в Тегеране еще очень далек от того, чтобы его можно было назвать исчерпанным.

Нападение и убийство человека средь бела дня в столице страны с довольно жестким режимом вызывает очень много вопросов к властям Исламской республики.

Взять хотя бы одно то, что внешние камеры видеонаблюдения перед посольством Азербайджана в Тегеране зафиксировали шокирующее бездействие иранского полицейского, который спокойно наблюдал, как вооруженный террорист ворвался в здание посольства.

На кадрах видно, как сотрудники посольства выходят из машины и заходят в здание. Секунды спустя на большой скорости подъезжает автомобиль и врезается в машину посольства. Террорист выскакивает из автомобиля и машет рукой полицейскому, чтобы тот не выходил из будки.

Террорист врывается в посольство, и даже после этого вооруженный полицейский не выходит из будки рядом с дверями посольства и не пытается вмешаться, несмотря на стрельбу.

Своим мнением по этой ситуации поделился с «Минвалом» политический обозреватель израильского телеканала ITON.TV Александр Гур-Арье.

Он отметил, что гибель человека – это всегда трагедия. Убийство человека – это трагедия и преступление. А если погиб человек, обладающий дипломатическим статусом, который отвечал за охрану диппредставительства, это не просто убийство, а убийство политическое.

«Тут слабо верится в то, что в такой стране как Иран, которая в общем-то является диктатурой, где спецслужбы контролируют всё и вся, могла произойти случайная атака на посольство человека, который якобы сделал это из личных побуждений, как говорится, большую личную неприязнь испытывал. При этом сей человек в психически неуравновешенном состоянии оказывается вооруженным автоматом. Повторяю, Иран – это не Техас и не Чикаго, где можно пойти в магазин и купить оружие. То есть, это оружие к нему каким-то образом попало», — заявил израильский телеведущий.

«Второй вопрос – как могло получиться, что дипмиссия, посольство Азербайджана столь плохо охраняется? То есть, охрану несет один-единственный полицейский, который стоит в своей будке и, как видно из обнародованных кадров, просто побоялся выйти из нее. Или же ему была дана команда не выходить из нее. На этот вопрос предстоит ответить следствию.

Всё это очень смахивает на политический акт. Какова может быть цель этой атаки и убийства? Мы знаем, что в последнее время отношения между Ираном и Азербайджаном переживают, мягко говоря, не лучшие времена. Иран раскручивает напряженность, и связано это с целым рядом факторов — и с ситуацией вокруг Карабаха, Лачинского коридора, и с обстановкой вокруг самого Ирана, который ввязался в войну на стороне России и тем самым в определенной степени сжег мосты для переговоров с Западом, прежде всего, с США. Недаром госсекретарь Блинкен вслед за президентом Байденом заявил, что заключение сделки по ядерному арсеналу Ирана не стоит в повестке дня главы США. То есть, речь теперь может идти и о силовом решении вопроса, на котором давно настаивал Израиль, говоря о том, что любые договоренности с режимом аятолл не стоят бумаги, на которой они подписываются», — отметил обозреватель.

По его словам, в Израиле сегодня многие пишут и говорят о том, что скорее всего это была не просто выходка психически ненормального одиночки, а спланированная акция, которая имеет целью внести дополнительный градус, накал напряженности между Азербайджаном и Ираном.

«Для чего это нужно Тегерану? Быть может, это будет очередной дополнительный козырь в его торгах с Западом. Потому что несмотря на то, что США заявляют о бессмысленности ведения переговоров с ИРИ, на самом деле это может означать и другое – что на дипломатическом уровне Вашингтон продолжает посылать Тегерану определенные месседжи, мол, если вы сейчас не одумаетесь, если не начнете переговоры с нами, то мы эту дверь закроем. То есть в дипломатической риторике не всегда подразумевается то, что говорится.

Недаром совсем недавно глава МИД ИРИ неожиданно заявил, что Тегеран не признает аннексию Крыма, Донбасса и новых территорий Украины, которые Россия присоединила недавно. Это лишний раз показывает, что Иран пытается играть двойную игру, как бы танцевать на двух свадьбах. Вопрос – какая свадьба окажется для них сейчас важнее? Складывается впечатление, что иранские лидеры понимают – ставить сейчас на Россию это проигрышная партия. Иран на протяжении всей своей истории старался дружить с победителями. Памятуя об этом, он набирает сейчас козыри для своей торговли с Западом. Я понимаю, что звучит это очень цинично, погиб человек. Мне остается только передать соболезнования народа Израиля народу Азербайджана. Мы прекрасно, к сожалению, знаем, что такое террор. В Израиле тоже за последние двое суток случилось два теракта. Был открыт огонь по молящимся в синагоге, а на следующий день был открыт огонь по прохожим на улице.

Я думаю, Азербайджан сделает правильные выводы из произошедшего в Тегеране, усилит охрану своего посольства, и не допустит в дальнейшем покушений на жизнь своих граждан и на свой суверенитет», — резюмировал Гур-Арье.

Самир Ибрагимов