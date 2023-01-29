Страны – члены НАТО не будут напрямую участвовать в конфликте в Украине, и все правительство Германии разделяет мнение о недопустимости эскалации.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Прямого участия какой-либо страны НАТО в этой войне нет», — подчеркнул канцлер, добавляя, что сделает все, чтобы российско-украинский конфликт не превратился в войну между Россией и НАТО.

Политик пообещал не допустить «такой эскалации», отмечая, что в правительстве ФРГ эту позицию разделяют все, в том числе министр иностранных дел Анналена Бербок.